Kensington speelt hun eerste shows met nieuwe zanger in TivoliVredenburg in Utrecht

De Utrechtse band Kensington treedt na jaren stilte voor het eerst weer op voor een publiek. Dat gebeurt nergens minder dan in TivoliVredenburg, nog voordat de shows in de Ziggo Dome plaatsvinden. Het gaat om drie exclusieve clubshows.

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april kunnen fans van de rockband weer voor het eerst in lange tijd genieten van de muziek van Kensington. In TivoliVredenburg gaat de band hun oude nummers spelen, samen met hun nieuwe nummer ‘A Moment’.

Creatieve breuk

De band ging in 2022 uit elkaar door het vertrek van zanger Eloi Youssef, die het op creatief vlak niet meer met de band kon vinden. Voor de terugkomst was dus een nieuwe zanger nodig – en dat werd de Amerikaan Jason Dowd. Kensington was al langer met hem in contact, maar verraste Dowd op zijn oude werk: achter de bar in Los Angeles. De in Louisiana geboren Dowd timmert ruim tien jaar aan de weg als muzikant.

De ticketverkoop voor de concertreeks start op vrijdag 28 februari om 10:00 uur, via de website van TivoliVredenburg.