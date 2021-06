Kerken Kijken Utrecht presenteert vernieuwde Pelgrimspas voor komend seizoen

Elf kerken in de Utrechtse binnenstad zijn van 29 juni tot en met 11 september weer geopend voor publiek. Voor deze periode presenteert de organisatie een vernieuwde ‘Pelgrimspas’. Stichting Kerken Kijken Utrecht wil op die manier stimuleren dat bezoekers gedurende de hele zomer meerdere kerken bezoeken.

Utrechters en andere bezoekers van de stad kunnen deze zomer gratis de monumentale kerken in de binnenstad bezoeken. Met Kerken Kijken Utrecht krijgen zij de kans om in alle rust de kerken te bekijken, alleen of samen in gezelschap van een gids.

Voor het komende seizoen heeft de stichting een nieuwe Pelgrimspas uitgebracht. Voorzitter van Kerken Kijken Utrecht, Bert-Jan Brussaard, overhandigde op 25 juni het eerste exemplaar aan wethouder erfgoed, Anke Klein.

Stempels

Op de pas kunnen bezoekers van de kerken laten afstempelen welke locaties zijn bezocht hebben. Het idee is dat mensen met de kaart meerdere monumentale kerken bezoeken. “Een bijzondere en leuke manier om Utrecht en de kerkgebouwen beter te leren kennen”, vindt de organisatie.

De gratis bezoeken van Kerken Kijken Utrecht worden mede mogelijk gemaakt door een groep van maar liefst honderd vrijwilligers. Gedurende het seizoen vinden in diverse kerkgebouwen lunchconcerten plaats, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Meer informatie over de opening en het programma zijn te vinden op de website van Kerken Kijken Utrecht.