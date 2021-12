Kerstmis in Utrecht; kerststal van Dick Bruna heeft weer de reis gemaakt naar Domkerk

De kerststal gemaakt van figuren van het werk van Dick Bruna staat in de Domkerk. Alle figuren hebben de reis naar de kerk weer gemaakt en zijn de komende weken te bewonderen. Bezoekers kunnen ter plaatste het boek Kerstmis van Dick Bruna lezen.

De kerststal staat sinds 2017 tijdens de decembermaand in de Domkerk en is geïnspireerd op het boek Kermis van Dick Bruna – dat in 1963 uitkwam. Het boek is ondertussen een klassieker en nog steeds erg populair. Het verscheen behalve in het Nederlands ook in het Engels, Japans, Noors, Spaans en in het Latijn.

Een miniatuurversie van de kerststal is al jaren te koop, de grote variant is tijdens bezoekuren van de Domkerk te bezoeken. De kerststal is bedacht om het kerstboek handen en voeten te geven voor kinderen. Van 28 november tot en met 6 januari 2022 is in de Domkerk de Dick Bruna kerststal te bewonderen.