Keti Koti in Utrecht: wat is er vandaag te doen?

Tijdens Keti Koti wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Ook in Utrecht wordt dit moment op bepaalde plekken herdacht. Zo hebben het Centraal Museum en de bibliotheek een programma opgesteld voor 30 juni.

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen afgeschaft. Tijdens Keti Koti (verbreek de ketenen) wordt stilgestaan bij dit moment, zowel door te herdenken als door te vieren.

Het Centraal Museum organiseert, samen met onder andere de Stadsschouwburg, woensdag om 16.45 uur een herdenking. Vanwege de coronamaatregelen vindt dit online plaats. Op het programma staan verschillende sprekers, waaronder Leroy Lucas (voorzitter Keti Koti Utrecht), wethouder Linda Voortman, Janice Deul, spoken word-artiest Euredice Tauwnaar en Nancy Jouwe.

De herdenking van het Centraal Museum wordt gepresenteerd door Migaisa Poeketi, eveneens van Keti Koti Utrecht. Het programma is onder andere via YouTube te zien.

Boek

In de bibliotheek aan de Neude krijgen burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voortman woensdag het boek Utrecht en de Slavernij uit handen van Nacy Jouwe, Matthijs Kuipers en Remco Raben. Ook is er een optreden van theaterproductie Sites of Memory door Jörgen Gario en Jennifer Tosch. Dit is allemaal hier te volgen.

Later op de avond is onder leiding van presentator Ayden Carlo van 19.00 tot 20.30 uur een divers programma te volgen. Te gast zijn de redacteurs van het boek ’Slavernij en de stad Utrecht’. Zij spreken met Leroy Lucas (Keti Koti Utrecht), Jörgen Gario, Katy Streek, Jennifer Tosch en Jomecia Oosterwolde (Sites of Memory), en Joyce Pennings van Het Utrechts Archief over het boek, over herinneringen aan zwart Utrecht en over de rol van kunst en cultuur.

De gesprekken worden afgewisseld met optredens van Future for the Past van Sites of Memory. Volgens de bibliotheek is dit een reis door de tijd naar ‘verborgen’ verhalen uit het koloniale verleden. Kunstenaars uit Zuid-Afrika en Nederland geven hun visie op dit actuele onderwerp in zang, poëzie, dans, beeldende kunst, en theater.

Het programma in de bibliotheek is gratis te bezoeken. Meer informatie is te vinden op de website.