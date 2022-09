Kijk naar Utreg Kwis vanaf de bank, op het werk, in de sportkantine of in het café

De Groate Utreg Kwis start zaterdag 24 september om 16.00 uur op RTV-Utrecht. Iedereen die in circa 50 teams aan de competitie meedoet heeft inmiddels te horen gekregen op welke locatie hij/zij of hen moet zijn om deel te nemen. Nieuwe inschrijvingen zijn niet meer mogelijk.

Degenen die thuis blijven kunnen lekker op de bank meedoen. En nog mooier, wie dat wil kan de Utregse Kwis in een café volgen of afspraken maken op het werk of in de kantine van de sportclub om daar gezamenlijk te kijken en deel te nemen.

Wie via RTV-Utrecht gaat kijken zorgt ervoor pen en papier bij de hand te hebben zodat ze de antwoorden kunnen noteren op de vragen die gesteld worden door Koos Marsman. Wie op die manier meedoet krijgt een goed idee van wat hij/zij of hen van ons stadsie weet. Als de uitslag tegenvalt bedenk: het belangrijkste is dat de kwis vooral leuk is omdat iedereen er wat van leert over Utrecht.

Eigen competitie

Helemaal een goed idee is als Utrechters in cafés, op het werk of in sportkantines gaan meedoen aan De Groate Utreg Kwis. Maak je eigen competitie en zorg voor een leuke 900 jaar Utrecht-middag. En wie gewoon thuis of in het café, de sportkantine of op het werk meedoet: laat het ons weten hoe het gegaan is via een e-mail aan: [email protected] De leukste reacties plaatsen we op onze website.

Op onze website www.degroateutregkwis plaatsen we vanaf zondag ook de uitslag van de voorrondes. Zo wordt het mogelijk om mee te leven met de deelnemers die op de locaties aan de competitie meedoen. Van elke locatie (vijf stuks verspreid over Utrecht) gaan na drie rondes twee teams door naar de finale die plaatsvindt in de Bibliotheek Utrecht.

De voorrondes zijn op 24 september, 8 oktober en op 22 oktober telkens aanvang om 16.00 uur. De finale is op 5 november en start om 20.00 uur.

De uitzending van De Groate Utreg Kwis is niet alleen op RTV-Utrecht maar ook op U-Stad en een livestream via YouTube te volgen. DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.