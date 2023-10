Kinderboekenweek start in Utrecht met voorleesfeestjes in honderden huizen

De Kinderboekenweek is woensdag van start gegaan met voorleesfeestjes in zo’n 300 woningen in Utrecht. Het is een initiatief van Bibliotheek Utrecht en Taal doet meer. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘bij mij thuis’

Bibliotheek Utrecht ging op zoek naar honderd huizen, maar de aanmeldingen stroomden binnen. Binnen 24 uur waren meer dan honderd feesten aangemeld, dat aantal ging al snel richting de 300 in alle wijken in Utrecht.

De Voorleesfeestjes zagen er allemaal verschillend uit, omdat de bewoners zelf konden bepalen of het bijvoorbeeld een minifeestje werd voor de hele straat of een voorleessessie met het gezin. Het boek dat werd voorgelezen was nagenoeg overal wel hetzelfde; het Kinderboekenweekgeschenk ‘Ravi en de laatste magie’ van Sanne Rooseboom.