Kinderen luisteren aandachtig naar Douwe Bob tijdens voorleesdagen in Bibliotheek Utrecht

De Nederlandse artiest Douwe Bob was woensdagochtend even in de bibliotheek aan de Neude in Utrecht om voor tientallen kinderen voor te lezen. Dit deed hij in het kader van De Nationale Voorleesdagen 2023. Het publiek luisterde aandachtig naar wat de zanger te vertellen had.



Douwe Bob is onder meer bekend van het liedje Slow Down dat hij in 2016 op het Eurovisie Songfestival zong. Inmiddels is het een van de bekendste singer-songwriters van Nederland van dit moment.

De Nationale Voorleesdagen 2023 duren van 25 januari tot en met 4 februari. Tijdens deze dagen zijn er ook altijd veel bekende Nederlanders die met het boek op de schoot iets voorlezen aan kinderen, en zo ook Douwe Bob.

In de grote hal van de centrale bibliotheek aan de Neude in Utrecht las hij eerst voor aan de tientallen kinderen die aandachtig naar hem luisterden. Na het voorlezen nam hij nog plaats achter de piano om voor het publiek een aantal liedjes te zingen.