Klanken van Kleur vanaf donderdag te beluisteren én te zien op het Janskerkhof

Ter ere van het 150-jarig bestaan van HKU Utrechts Conservatorium vindt vanaf donderdag 18 december Klanken van Kleur plaats op het Janskerkhof. Aan dit interactieve licht- en muziekkunstwerk doen in totaal meer dan 250 pianisten mee. De muziek die zij spelen verandert in lichtprojecties op de panden van de HKU en de Universiteit Utrecht aan het Janskerkhof.

Van 18 december tot en met 4 januari vindt Klanken van Kleur dagelijks tussen 17.00 uur en 22.00 uur plaats op het Janskerkhof. Tijdens dit interactieve licht- en muziekkunstwerk geven pianisten korte optredens. De muziek die door de pianisten gemaakt wordt, komt vervolgens tot leven in lichtprojecties op de gebouwen van het Janskerkhof. Klanken van Kleur is een opvolger van Kleur de Stad en is een kunstwerk van Mr. Beam in opdracht van Centrum Management Utrecht.

De pianisten die meedoen zijn van alle leeftijden en zowel professionals als amateurs. Zo doen er bijvoorbeeld ook leerlingen van muziekscholen mee. Naast de pianisten die zich van tevoren hebben ingeschreven, kan iedereen dagelijks van 20.00 tot 21.00 plaatsnemen achter de piano.

Feestelijke opening

Om de eerste avond van Klanken van Kleur te vieren, wordt er donderdag 18 december vanaf 16.45 uur een feestelijke opening georganiseerd. Van 17.00 tot 18.00 treden componist Merlijn Twaalfhoven, klassiek pianiste Sterre Hond en zangeres Soraya Mansur – een van de HKU-studenten die meehielp met het ontwerp van Klanken van Kleur – op.

Daarnaast vindt er op kerstavond, 24 december, een ‘special’ plaats die door alumni van het HKU Utrechts Conservatorium wordt verzorgd.

Prinses Máxima Centrum

Omdat de kerstperiode een periode van warmte en verbondenheid is, staat vrijdagavond 19 december in het teken van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Tijdens deze avond wordt er samen gedacht aan alle kinderen die tijdens de feestdagen in het Máxima verblijven. Er kunnen vrijdagavond nummers worden aangevraagd en er kan geld gedoneerd worden aan het Prinses Máxima Centrum.

Het programma van Klanken van Kleur is hier te vinden.