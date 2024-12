Klein of groot idee voor een leuker Utrechtse nachtleven? 12 december nieuwe subsidie

Voor de Utrechters die ideeën hebben om het Utrechtse nachtleven beter en leuker te maken, start de gemeente een nieuwe subsidieregeling. Vanaf 12 december kunnen er aanvragen worden ingediend. Er is geld voor zowel grote als kleine startende initiatieven, meldt de gemeente. “Van experimentele clubnachten tot samenwerkingen tussen gevestigde organisaties en opkomend talent.”

Volgens wethouder Eva Oosters is de nacht “de plek voor creativiteit, ontmoetingen en bijzondere ervaringen.” De nieuwe regeling heeft drie schalen: tot 850, 3.500 en 15.000 euro. “Met deze regeling willen we zowel kleinere als grotere initiatieven en ondernemers de kans geven om het Utrechtse nachtleven nóg leuker, diverser en spannender te maken.”

Het idee is dat deze nieuwe subsidieregeling de Utrechtse nachtcultuur versterkt, zoals onder andere in de Utrechtse Nachtvisie staat. In die Nachtvisie staat onder meer dat er een breder aanbod aan uitgaanslocaties moet komen in de stad. Begin vorig jaar presenteerde Oosters het document in Club BASIS.

Stappen gemaakt

Volgens Flo Hollander, coördinator van het Utrechts Nachtoverleg, zijn er mede door de komst van de Nachtvisie al flinke stappen gemaakt. Dat vertelde ze eerder dit jaar in een uitgebreid interview met DUIC.

Elke maand spreekt Flo af met clubeigenaren en/of programmeurs van de dertien aangesloten partijen. Samen onderzoeken zij of de samenwerking binnen de nachtsector beter kan en hoe de banden met de gemeente en de inwoners sterker kan worden gemaakt.

“Veel steden hebben een nachtburgemeester, de Utrechtse kracht zit hem in onze vereniging”, zei de coördinator toen. “Wij concurreren niet, wij werken samen.”

De aanvragen kunnen vanaf volgende week donderdag worden ingediend via utrecht.nl/subsidienachtcultuur.