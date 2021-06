Kleinschalige Utrecht Canal Pride voer door de stad en was minstens net zo indrukwekkend als voorheen

De grootschalige Utrecht Canal Pride die zaterdag eigenlijk op de agenda stond kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan werd een kleinschalige tocht over de singel en Oudegracht georganiseerd en die was minstens net zo indrukwekkend.

In 2017 werd de eerste editie van de Utrecht Canal Pride georganiseerd. Dat was toentertijd één groot feest. Ook de edities van 2018 en 2019 waren indrukwekkend met tientallen boten met daarop allerlei kleurrijke mensen. Op de kades stonden tijdens de eerste drie edities duizenden toeschouwers.

Vanwege de coronamaatregelen kon de vierde Utrecht Canal Pride, die in de zomer van 2020 zou plaatsvinden, niet doorgaan. Ook dit jaar kon geen grote editie worden georganiseerd vanwege corona, maar er is toch besloten de dag niet helemaal stilletjes voorbij te laten gaan.

Tekst loopt door onder afbeelding

Drie boten

Vanaf de Catharijnesingel vertrokken zaterdagmiddag drie boten met daarop weer een boel vrolijke en kleurrijke mensen. Ook burgemeester Sharon Dijksma was van de partij. Er is besloten deze Canal Pride niet aan te kondigen om te voorkomen dat weer duizenden mensen naar de stad zouden trekken.

Desalniettemin waren er in het centrum van Utrecht veel mensen op de been. De optocht van de drie boten trok dan ook veel bekijks.

De sfeer was net zoals voorgaande edities erg goed. De voorbijgaande boten met muziek en dansende mensen haalden het beste in de nietsvermoedende voorbijgangers naar boven. Veel mensen staken hun duim op of zwaaiden.

De hoop is dat in 2022 weer een grootschalige editie van de Utrecht Canal Pride kan worden georganiseerd.