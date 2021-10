Kleurplaten worden een maand lang geprojecteerd op gevels in Utrechtse binnenstad

Zes Utrechtse gevels, waaronder het stadhuis en de Winkel van Sinkel worden van 22 november tot en met 24 december uitgelicht met een projectie. Wat er precies wordt geprojecteerd hangt af van de ingezonden kleurplaten.

Het idee heet Kleur de Stad en is verzonnen door Mr. Beam, een kunstenaarscollectief dat veel werkt met projecties. Op de website van het project kunnen kleurplaten van zes Utrechtse gevels gedownload worden. Naast de twee bovengenoemde panden zijn dat de Utrechter, verschillende gebouwen aan de Lichte Gaard, de Schoenmaker en het voormalige politiebureau op de hoek van de Wittevrouwenstraat en de Wittevrouwenkade.

Het idee is dat mensen de kleurplaten naar eigen smaak inkleuren en vervolgens weer uploaden. “Laat je inspireren door het gebouw en kleur deze tekening in zoals jij het wilt”, is te lezen op de website.

Uiteindelijk wordt van de ingezonden kleurplaten een projectie gemaakt die van 22 november tot en met 24 december te zien zijn op de zes verschillende gevels. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Centrum Management Utrecht en Utrecht Marketing. Bekijk de website van Kleur de Stad voor meer informatie.