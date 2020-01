Klopgebouw op Viconaterrein voor het eerst open na herbouw

Er komt een expositie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) in het Klopgebouw op het Viconaterrein in Utrecht. De voormalige fabriek is herbouwd na sloop en was al even klaar, maar tot nu toe waren we nog geen activiteiten in het pand.

Zes studenten van de HKU gaan van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 januari een tentoonstelling verzorgen. Het gaat over werk wat zij het afgelopen half jaar hebben gemaakt. Het moet een ‘speeltuin worden voor volwassenen’ en iedereen die zin heeft om vastgeroeste patronen eens los te laten.

Projectontwikkelaar Woonfront Rotsoord Utrecht heeft de voormalige Viconafabriek gekocht en herontwikkeld. Er zijn 2 appartementenblokken en ook de herbouw van de fabriek is klaar.

Het bijzondere Klopgebouw wordt nu voor het eerst in gebruik genomen. In het Klopgebouw komen functies als kleinschalige bedrijvigheid en dienstverlening om Rotsoord als culturele en creatieve hotspot te versterken. Er kan ook ondergeschikte horeca in het pand komen.