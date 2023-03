Koffietafelboek ‘nijntje xxl miffy’ ode aan het werk van Dick Bruna voor kleine 3000 euro

Voor de echte fans van nijntje en Dick Bruna is er vrijdag een prachtig koffietafelboek verschenen. Met ‘nijntje xxl miffy’ hebben de initiatiefnemers een vuistdik, 15 kilo wegend, boek afgeleverd. Met een prijskaartje van 2995 euro is het echter niet voor iedereen weggelegd. Het eerste exemplaar werd vrijdag overhandigd aan de directeur van het Centraal Museum, Bart Rutten.

Bruna tekende nijntje niet, maar schilderde elke lijn, wat resulteert in de typische bibberlijn. De kunstuitgave – een samenwerking tussen Uitgeverij Komma en Mercis Publishing – brengt dit voor het eerst haarscherp in beeld. Ontwerper Bob van Dijk: “De bibberlijn van Dick Bruna is als zijn hartslag. Dat ritme heb ik weer gebruikt bij het ontwerpen van het boek.”

De uitgave biedt liefhebbers een unieke blik op de krachtige vormgeving van Bruna’s meesterwerk nijntje. Van Dijk vertelt: “Juist dat hele simpele ontwerp van nijntje, is heel lastig om te maken.”

Bruna’s meesterwerk nijntje, ook wel bekend als miffy, is al ruim zestig jaar ongekend populair. En dat gaat verder dan alleen kinderboeken. Avant-gardisten als Rietveld en Picasso hadden grote bewondering voor Bruna als visionair kunstenaar.

Dat Bruna bewonderaar was van de internationale avant-garde is geen geheim. Het kleurgebruik, het ontbreken van perspectief en de eenvoud in het werk fascineerde en inspireerde hem. Nergens wordt Bruna’s visie, vakmanschap, en de kunst om met kleur ruimtelijkheid in het platte vlak te creëren duidelijker dan in zijn beroemdste creatie nijntje.

Hij schilderde elke lijn met een penseel. Door letterlijk in te zoomen op zijn creaties, wordt zijn vakmanschap en inspiratie door de avant-garde in ‘nijntje xxl miffy’ voor het eerst tastbaar gemaakt.

Matisse

Nijntje hing in 2015 al naast Matisse in het Rijksmuseum. Caro Verbeek, kunsthistoricus en conservator Mondriaan en De Stijl: “Het is heel duidelijk dat hij zijn beeldtaal ontleende aan die van Matisse, Picasso en leden van De Stijl. Onbekend is dat bijvoorbeeld Picasso en Rietveld zijn werk ook bewonderden. Het bereiken van heldere sprekende eenvoud is ontzettend moeilijk. Bruna toonde zich een meester in deze opgave.”

Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum: “Het oeuvre van Dick Bruna is innovatief en heel herkenbaar. Zijn grafische werk en natuurlijk nijntje behoren tot de absolute wereldtop. Niet voor niets koesteren we de belangrijke Bruna-collectie en hebben we de reconstructie van zijn atelier permanent toegankelijk in het Centraal Museum. Dit boek doet recht aan de kunstenaar en het icoon dat Dick Bruna was en ik ben trots dat ik het eerste exemplaar voor het Centraal Museum in ontvangst mag nemen.”

Het koffietafelboek van bijna 600 pagina’s heeft een oplage van 1000 stuks.