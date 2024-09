Koningin Máxima opent tentoonstelling over Marokkaanse mode in Centraal Museum Utrecht

Niemand minder dan Koningin Máxima opent op woensdag 2 oktober MODA, een nieuwe tentoonstelling over Marokkaanse mode in het Centraal Museum. De tentoonstelling is te bezoeken van 3 oktober 2024 tot en met 2 maart 2025.

In MODA, spreektaal voor mode in het Marokkaans en Tamazight, zetten makers met Marokkaanse roots de toon. “Met MOḌA willen we de energie overbrengen van hedendaagse makers met een relatie tot Marokko. Voorbij de stereotypering, van high fashion tot streetwear en van hyperlokaal tot internationaal; MOḌA bruist”, zegt Ninke Bloemberg, conservator mode bij het Centraal Museum.

Aansluitend op de tentoonstelling vinden verschillende activiteiten plaats, zoals het borduren van familieportretten in verschillende wijken in Utrecht. Ook wordt het Centraal Museum op zondag 27 oktober, 19 januari en 16 februari getransformeerd in een festival. Hoe deze dagen er precies uit gaan zien, wordt later bekendgemaakt. MOḌA is het resultaat van een samenwerking tussen DAR Cultural Agency en het Centraal Museum.