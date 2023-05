Koning Willem-Alexander opent tentoonstelling ‘Ode aan Antwerpen’ in Utrechts Museum Catharijneconvent

Koning Willem-Alexander heeft donderdag 11 mei de tentoonstelling ‘Ode aan Antwerpen. Het geheim van de Hollandse meesters’ geopend. De tentoonstelling toont met ruim tachtig werken uit de zestiende en zeventiende eeuw de grote invloed van Vlaamse schilders op de Hollandse schilderkunst. Van 14 mei tot 17 september is de tentoonstelling open voor bezoekers.

Ode aan Antwerpen toont de enorme invloed van de gevluchte Antwerpenaren op de kunst en de kunstmarkt in de Republiek. “Zonder de religieuze en economische vluchtelingen uit Antwerpen was de bloei van de Hollandse schilderkunst in de zeventiende eeuw er niet geweest”, aldus Micha Leeflang, curator van Ode aan Antwerpen.

De tentoonstelling brengt niet alleen de roerige geschiedenis van een van de meest gewaardeerde kunststromingen ter wereld in beeld, maar geeft ook een interessante inkijk in de blijvende artistieke wisselwerking tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Dit aan de hand van veel grote en kleurrijke doeken en panelen waarvan een aanzienlijk deel voor het eerst in Nederland te zien is.

Grote namen

Er zijn werken te zien van grote meesters als Maerten de Vos, Frans Hals, Peter Paul Rubens en Rembrandt van Rijn. De kunst is afkomstig uit de collectie van The Phoebus Foundation in Antwerpen, bruikleengevers als het Mauritshuis, het Rijksmuseum, Museum Boijmans Van Beuningen en het Snijders&Rockoxhuis en uit de collectie van Museum Catharijneconvent.

Naast de tentoonstelling verschijnt ook het boek ‘Van Antwerpen naar Amsterdam. Schilderkunst uit de zestiende en zeventiende eeuw’. Het boek is zowel online te koop als in het museum. Tickets voor de tentoonstelling kunnen gereserveerd worden via de website van het museum.