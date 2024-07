De koninklijke trein komt volgende week aan in Utrecht waar het voertuig in het Spoorwegmuseum zijn laatste halte bereikt. Op vrijdag 12 juli wordt de trein officieel overgedragen aan het museum waar het tot collectie gaat behoren.

Salonrijtuig 10 (SR10) werd in 1993 in gebruik genomen als koninklijk rijtuig, maar werd al in 1980 gebouwd als 1ste klasse intercityrijtuig. De SR10 werd in februari 1994 voor het eerst ingezet op een reis van de koninklijke familie naar Oostenrijk. Het rijtuig vervoerde voor het laatst het koningspaar voor het staatsbezoek aan België in 2023.

Na ruim 40 jaar is het rijtuig aan het eind van zijn levensduur. Een modernisering zou flinke investeringen vergen, daarom is besloten afscheid te nemen van het rijtuig en hem aan het Spoorwegmuseum te schenken.

Het interieur van de trein werd ontworpen door de firma Struik & Hamerslag uit Strijen en is in samenspraak met koningin Beatrix tot stand gekomen. Het rijtuig beschikt over een salon met vergadertafel en een zithoek met fauteuils en een tweepersoonsbankje. Verder beschikt de trein over twee slaapruimten met elk een stapelbed, een klein bureau en een douche-/toiletruimte met wastafel. Ook is er een slaapruimte met een stapelbed voor begeleidend personeel en een keukentje.

De trein arriveert op 12 juli om 11.29 uur op perron 2 van station Utrecht Maliebaan bij het Spoorwegmuseum. Het rijtuig wordt getrokken door de historische stoomlocomotief NS 1768 uit de collectie van het museum