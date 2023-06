Koninklijke trein stopt, met als laatste halte het Spoorwegmuseum in Utrecht Het koninklijk gezin bij de trein, jaren geleden. Foto's: NS.

Dit jaar stopt de Koninklijke Trein officieel met rijden. Volgens de NS is de trein "aan het einde van haar levensduur". Volgende week stappen koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor het laatst in. Uiteindelijk komt de trein in het Spoorwegmuseum te staan en is de laatste halte dus hier in Utrecht. Tijdens een staatsbezoek aan België van 20 tot en met 22 juni zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor de laatste keer de Koninklijke Trein gebruiken. De NS biedt daarna het rijtuig aan het Spoorwegmuseum aan. Het is nog niet bekend wanneer de allerlaatste rit naar het Spoorwegmuseum zal zijn, laat een woordvoerder van de NS weten. Maar dat moment zal volgens haar niet ongemerkt voorbijgaan. Modernere versies "Na bijna 160 jaar eindigt hiermee ook de inzet van een speciaal Koninklijk rijtuig voor binnen- en buitenlandse reizen van de Koning en het vervoer van staatshoofden die ons land bezoeken", schrijft de NS. In 1864 werd voor het eerst een Koninklijk Rijtuig gebruikt: de SR1 (Salon Rijtuig 1). Tekst loopt door onder de foto De treinen werden regelmatig vervangen door modernere versies. Begin jaren 90 werd de Koninklijke trein vervangen. Dat was inmiddels het negende rijtuig. De opvolger daarvan is de huidige trein. Die SR10 werd ontworpen op basis van een 1e klasse NS Intercitytrein. Zeven jaar geleden, tijdens het staatsbezoek van België aan Nederland, hebben koningin Máxima en koningin Mathilde van België ook gebruik gemaakt van de Koninklijke trein: Tekst loopt door onder de foto Dat was toen ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Utrecht Centraal:

