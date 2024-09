Koninklijke trein voor het eerst open voor publiek bij Spoorwegmuseum in Utrecht

Treinliefhebbers en koningshuisfanaten opgelet: bij het Spoorwegmuseum is de zogenoemde SR10 binnenkort te bezichtigen. Dat treinstel werd tientallen jaren gebruikt door de Koninklijke Familie. Bezoekers kunnen de trein niet alleen van buiten bezichtigen, maar ook een kijkje nemen in het voertuig zelf.

Het treinstel is te zien tijdens het Open Trein Festijn bij het Spoorwegmuseum. Tijdens dat meerdaagse evenement zijn er verschillende bijzondere treinen te zien bij het museum. Over de SR10 spreekt het museum van en ‘primeur’. Het is namelijk voor het eerst dat bezoekers de trein van binnen kunnen bekijken. De trein werd kortgeleden namelijk nog gebruikt door ons koningshuis.

Einde levensduur

Het Spoorwegmuseum kreeg de trein in bezit doordat de levensduur van het toestel aan zijn einde liep. Salon Rijtuig 10, afgekort SR10, werd van 1993 tot juli dit jaar gebruikt voor binnen- en buitenlandse reizen van onder andere de Koning. Vóór 1993 diende het rijtuig als gewone intercity. Het Spoorwegmuseum kreeg de trein tijdens de zomer al in bezit, maar gebruikte de afgelopen tijd om het toestel ‘geschikt te maken voor toegang door bezoekers’.

Het Koninklijke voertuig is niet de enige bijzondere trein die is te zien tijdens het Open Trein Festijn. Los van de SR10 is er ook een koploper, een bepaald soort intercity, te zien. Bezoekers kunnen ook een high tea boeken in een antiek rijtuig, onder de naam De Blauwe Roemeen.

Geen speciaal kaartje

De wagens zijn tijdelijk te bezichtigen tijdens het Open Trein Festijn. Het Spoorwegmuseum opent tijdens die dagen de deuren van collecties die normaal voor publiek zijn gesloten. Dit jaar loopt het evenement van 20 tot 22 september. Er is geen speciaal kaartje nodig om het Open Trein Festijn te bezoeken. Een ‘gewoon’ kaartje van het Spoorwegmuseum is voldoende.