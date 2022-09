Koop nu het boek ‘Verdwenen horeca in Utrecht’ van Arjan den Boer en Ton van den Berg

De verhalen van Arjan den Boer en Ton van den Berg over de verdwenen horeca in Utrecht zijn nu gebundeld in een boek. In samenwerking met DUIC is een crowdfundingsactie gestart, waarmee het mogelijk is alvast een exemplaar te bestellen en de productie van het boek te steunen.

Arjan den Boer kennen we onder meer van het boek ‘Vergeten Gebouwen’ en zijn vele verhalen over monumenten en architectuur in Utrecht. Ton van den Berg, ook wel bekend als Koos Marsman, kennen we van zijn columns in DUIC, van Café Willem Slok, Nieuws030 en van De Groate Utreg Kwis. Beide heren hebben veel geschreven over allerlei horecazaken die in de vorige eeuw in Utrecht te vinden waren.

“Vertrouwde cafés verdwenen, geliefde snackbars sloten en ambitieuze restaurants gingen ten onder. De gebouwen staan er vaak nog, maar hebben een andere functie gekregen. Nieuwe ‘horecaconcepten’ namen de plaats in van melksalons, koffiehuizen, cabarets, bistro’s en steengrillrestaurants”, is te lezen op de crowdfundingspagina.

Vijftig zaken

In het boek ‘Verdwenen horeca in Utrecht’ zijn de stukken gebundeld die Den Boer en Van den Berg schreven, aangevuld met extra afbeeldingen zoals menukaarten en reclames.

Er worden in totaal 50 zaken behandeld. “Aan bod komen Chinese restaurants, tearooms voor deftige dames, bars met bijzondere namen, cafés waar schrijvers en kunstenaars kwamen, dancings en discotheken, ijssalons, een vegetarisch hotel, een poffertjeskraam en zelfs een ‘foute kroeg’ voor NSB’ers.”

Crowdfunding

De crowdfundingspagina is woensdagmiddag online gegaan. Het streven is om 17.500 euro op te halen. Het minimale bedrag dat gedoneerd kan worden is 10 euro en daarvoor krijg je de set ansichtkaarten Verdwenen horeca in Utrecht. Vanaf 30 euro krijgt de donateur een gesigneerd exemplaar van het boek Verdwenen horeca in Utrecht.

