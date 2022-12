KRO-NCRV zendt op 1e kerstdag documentaire over Utrechtse paus Adrianus VI uit

KRO-NCRV zendt op eerste kerstdag een documentaire uit over Adrianus VI, de enige Nederlander die ooit tot paus is benoemd. Deze Adriaan Floriszoon Boeyens werd op 2 maart 1459 geboren aan de Brandsteeg in Utrecht.

Boeyens werd op 9 januari 1522 benoemd tot paus en dat is dit jaar dus precies 500 jaar geleden. De documentaire ‘Adrianus, de Nederlandse paus’ van regisseur Bart Ruijs gaat over het leven van deze man. Geboren als zoon van een scheepstimmerman maakte hij eind 16e eeuw snel carrière.

“Hij is behalve een briljant theoloog ook een uitstekende diplomaat. Dat blijft niet onopgemerkt. Als de De’ Medicipaus Leo X in december 1521 onverwacht overlijdt, kiezen 39 kardinalen op 9 januari 1522 kardinaal Adrianus totaal onverwacht tot paus”, is te lezen in een persbericht van KRO-NCRV.

Overleden

Adrianus VI bekleedde het ambt van paus niet lang. Amper anderhalf jaar na zij benoeming overlijdt hij namelijk. “Wie was deze timmermanszoon uit Utrecht? Hoe heeft hij het tot paus weten te schoppen? En waaraan is hij uiteindelijk overleden?”

Deze vragen worden beantwoord in de documentaire die op 25 december om 19.30 uur te zien is op NPO2.