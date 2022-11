Kruideniersmuseum van Utrecht weer open aan het Hoogt

Het Kruideniersmuseum heeft de deuren weer geopend aan het Hoogt. Ditmaal op nummer 10. Na een grondige renovatie van het pand zijn bezoekers welkom in het museum.

Vanaf vrijdag 25 november is het Kruideniersmuseum weer terug het vertrouwde straatje ’t Hoogt in Utrecht. De nieuwe locatie, ’t Hoogt 6, is grondig gerenoveerd. Dat werd gedaan met steun van verschillende supermarktketens.

“Het resultaat mag er zijn”, vindt Henri Maarse van het museum. “Er staat nu in het centrum van Utrecht een prachtig klein museum waar oude tijden herleven. De toonbank, de kassa, het opschrijfboekje, de weegschaal, fraaie oude verpakkingen in kasten, de deurbel: allemaal ingrediënten die de bezoeker een tocht door de geschiedenis van levensmiddelenverkoop in Nederland laten maken.”

Wethouder Eva Oosters (Cultuur) was op donderdag bij de eerste onthulling van het museum. Het Kruideniersmuseum is vanaf vrijdag voor publiek geopend, van dinsdag tot en met zaterdag en van 12.30 tot 16.30 uur. De entree is gratis.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.