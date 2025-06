Kunst om te proeven: Utrechtse Iza van den Baar laat zintuigen beeldhouwen

Of je nou in een museum naar een schilderij kijkt, naar een concert luistert of een theater bezoekt, kunst is iets dat je ervaart. Iza van den Baar draait het om; wat haar betreft kan een ervaring zelf ook kunst zijn. Wat jij doet, voelt, hoort, proeft, ziet, dat is voor haar het kunstwerk. Afgelopen maand deed ze dit met haar project Sculpting Senses, dat tentoongesteld was bij de EXbunker.

Iza doet van alles. Ze werkt in een galerie waar tassen worden gemaakt, is zelf modeontwerper, en ook eten speelt een belangrijke rol in haar werk. Het is ten eerste een goede manier om alle zintuigen te prikkelen, maar ze wil met haar werk ook mensen elkaar laten ontmoeten zoals dat tijdens een diner kan gebeuren. Zo gebruikt ze de ervaring om de connectie te leggen tussen mens en kunst.

Verwar haar echter niet met een topkok die een gastronomisch meesterwerk op een bord neerzet. “Daar kan ik ook heel erg van genieten”, geeft ze toe. “Maar daar heb je hele andere skills voor nodig.” Tijdens de workshop in het openingsweekend van de tentoonstelling kwamen dan ook hompen deeg op tafel waar zoveel zout in zat dat het niet gegeten kon worden. “Het zorgt er echter ook voor dat het niet bederft, waardoor het geschikt is om een sculptuur van te maken.”

Blinddoek

De deelnemers zaten geblinddoekt aan een tafel. “Zicht is een heel dominant zintuig”, zegt Iza. “Als je dat weghaalt, kan je veel meer op de anderen letten.” Tijdens de avond kregen de deelnemers kleine hapjes met uiteenlopende smaken en texturen, voelde ze het eten op hun huid en werden ze begeleid met muziek. Op basis van de prikkels maakten de deelnemers op de tast een sculptuur van hun zoutdeeg.

De resultaten waren de rest van de maand in de bunker te zien. Ze doen denken aan een soort weekdier of een druppel, maar het is niet per se de bedoeling dat je er iets in ziet. “Mensen hebben heel erg de neiging om ergens iets in te herkennen,” aldus Iza. “Maar de sculpturen zijn vooral bedoeld als resultaat van de ervaring, en dienen voor mij weer als inspiratie.”

Succes

Iza was van plan om de weken na de workshop die inspiratie weer in haar eigen werk te gebruiken, door de bunker naast expositieruimte ook als tijdelijk atelier te gebruiken. “Dat laatste is niet helemaal gelukt. Het was enorm mooi weer en we zitten natuurlijk midden in het Wilhelminapark. Daardoor kwamen er zo veel mensen kijken, dat er weinig tijd overbleef om zelf te werken.” Rouwig is ze daar niet over. “Het waren hele leuke gesprekken, ik ben er blij mee. Dat is voor mij de ervaring, en dus ook de kunst.”

De workshop is daarmee een succes. Binnenkort gaat ze hem ook organiseren voor kinderen. “Weer een hele andere doelgroep, maar dat maakt eigenlijk niet uit.” Gevraagd naar wat haar eigen favoriete eten is, moet ze even nadenken. Ze somt een paar gerechten uit goede restaurants op, maar komt uiteindelijk toch op iets heel anders. “De Coeur de Boeuf, een Franse tomaat. Omdat die zo mooi is, zelfs als je hem doorsnijdt.”