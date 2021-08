Kunst ruiken en aanraken; het mag bij deze nieuwe tentoonstelling in het Centraal Museum

Speciaal voor blinden, slechtzienden of bezoekers met een blinddoek is er een 4D-kunstbeleving gemaakt in het Centraal Museum in Utrecht. De kunstwerken richten zich niet op het kijken, maar spreken andere zintuigen – ruiken, horen en voelen – aan.

De kunstwerken zijn gebaseerd op originele stillevens uit de collectie van het Centraal Museum. Zo is het stilleven met vruchten, noten en kaas van Floris Claesz. van Dijck nagebouwd, met echte producten. Wie het werk nadert ruikt meteen de sterke geur van kaas. Al tastend wordt het kunstwerk verder ontdekt. “Dit is een broodje, een appel maar dit herken ik niet direct; zijn het misschien nootjes?”, vraagt een blinde bezoeker zich hardop af.

Met The Blind Spot willen kunstenaar Jasper Udink ten Cate en experience designer Jeroen Prins een bijdrage leveren aan een meer toegankelijke samenleving. De etenswaren zijn niet alleen aan te raken en te ruiken, ook is het lichtgebruik van de schilder te ervaren doordat de verschillen tussen licht en schaduw gevoeld kan worden door warmte en kou.

Het tweede kunstwerk is Stilleven (bakje met appels) van Bart van der Leck. Bij dit kunstwerk hebben de verschillende kleuren verschillende temperaturen gekregen, via verwarmingselementen voelt de rode kleur veel warmer dan de blauwe kleur.

Naast de twee kunstwerken zijn er ook twee glasplaten te vinden waar men het braille kan lezen over de expositie. De tentoonstelling is klein van opzet, met de twee werken en is vanaf morgen tot 18 augustus te bezoeken.