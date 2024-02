Kunstdoolhof opent in mei op Wisselspoor in Utrecht: ‘Je moet het meemaken om te begrijpen wat het is’

Het kunstdoolhof Doloris opent in mei van dit jaar haar deuren in Utrecht. Het museum moet bezoekers kunst op een nieuwe manier laten beleven. Veel van de kunst die te zien is, is van Utrechtse artiesten. “Je moet het meemaken om te begrijpen wat het is.”

Doloris Anoma Maze, zoals het kunstdoolhof officieel heet, is volgens de makers een ‘nieuwe manier om kunst te beleven’. Bezoekers worden één voor één een doolhof binnen geleid en kunnen dwalen door zeventig kamers met kunst. Telefoons zijn niet toegestaan en er wordt geadviseerd om de ‘surrealistische wereld’ in je eentje te ontdekken. Op die manier zou de ervaring namelijk optimaal zijn.

Kruip-door-klim-door



Voor de invulling van het museum zijn zeventien kunstenaars betrokken, met een afwisseling van bekende en opkomende artiesten. Zo zou er een doolhof ontstaan dat verschillende werelden en ervaringen weergeeft. Enkele Utrechtse kunstenaars die de organisatie bekend maakte zijn Samira Charroud, Britt Dorenbosch en Vincent Schoutsen. Oprichter Joep van Gorp: “We bieden in deze nieuwe installatie een diepere laag aan voor bezoekers die verder durven te kijken dan hun persoonlijke grenzen. Dit realiseren we samen met een sterrenteam aan kunstenaars en top-notch decorateurs.”

Waar mensen bij Doloris Anoma Maze aan moeten denken licht Van Gorp verder toe: “Het is een kruip-door-klim-door avontuur waar je kunt verdwalen door een stelsel van gangen, trappen en kamers. De verrassing is een onderdeel van de verwondering; daarom laten we in de media zo min mogelijk zien van wat er binnen het doolhof gebeurt. Je moet het meemaken om te begrijpen wat het is. Alle zintuigen worden op scherp gezet.”

Tweede locatie

Het nieuwe museum op het wisselspoor is de tweede locatie van Doloris die opent. Het eerste museum opende in 2019 haar deuren in Tilburg. Het concept won diverse prijzen en had hoge bezoekersaantallen waardoor een tweede locatie al snel op de planning stond. De locatie in Utrecht wordt bijna twee keer zo groot als in Tilburg.