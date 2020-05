Kunstenaar Otto Hamer overleden (1938-2020)

De Utrechtse kunstenaar Otto Hamer is overleden. Otto Hamer was een innemende man die struikelend een bekende kunstenaar werd, talloze opdrachten uitvoerde voor de Rijksgebouwendienst en gemeentes die werden geplaatst in openbare ruimtes.

Struikelend omdat de weg naar bekend kunstenaarschap niet van een leiendakje ging. Door gebrek aan opdrachten had hij vaak weinig of geen inkomsten, gelukkig veranderde dat toen in de kunstwereld zijn naam bekender werd. Zijn opleiding aan de kunstacademie maakte hij niet af, hij ging werken bij een bronsgieter en maakte later ook zelf beelden in brons. Midden jaren zeventig richtte hij samen met zijn vriendin Birgitte Janssen het bedrijfje Brott op dat zich specialiseerde in abstract geometrisch reclame- en tekenwerk in de traditie van De Stijl. Zijn grafiek en schilderijen tonen dan ook een sterke verwantschap met het werk van Piet Mondriaan.

Otto Hamer was een veelzijdig kunstenaar, zo verrijkte hij met collega’s, in opdracht van de gemeente tijdelijke kinderspeelplaatsen in Utrechtse wijken in met zijn kunst, veelal in samenwerking met de bewoners van de betreffende buurt. Tijdelijk omdat deze speelruimtes later plaats zouden maken voor nieuwbouwwoningen.

Vanaf 2011 woonde Otto Hamer in het Bartholomeus Gasthuis. Na een val in zijn woning bleek zelfstandig wonen onmogelijk. In de tuin van het gasthuis staat een bronzen beeld van zijn hand, mede hierdoor zal hij niet snel worden vergeten door de bewoners van Bartholomeus dat voor meerdere Utrechtse kunstenaars een mooi thuis was in een laatste levensfase.

Otto Hamer was lid van Genootschap Kunstliefde, zijn werk is onder andere tentoongesteld in het Centraal Museum en de Stadsschouwburg. Zijn schilderijen bevinden zich in museale collecties en bij particulieren in binnen- en buitenland.

Otto Hamer zei; ‘Ik ben toevallig op deze wereld gekomen en ik ga er toevallig ook weer af’.

Marcel Gieling