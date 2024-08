Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden zoekt honderden rode en roze kledingstukken voor kunstwerk in Griftpark in Utrecht

De Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarden is op zoek naar een paar honderd rode en roze kledingstukken voor een nieuw kunstwerk op de heuvel in het Griftpark. Van de Luijtgaarden wil hiermee het fenomeen ‘fast fashion’ aan de kaak stellen.

Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden maakte tien jaar geleden de ‘Cirkel van Kleding’, dat destijds te zien was in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Van de Luijtgaarden had een onderzoek gelezen dat uitwees dat de gemiddelde vrouw tijdens haar leven 2.400 verschillende kledingstukken bezit. Dat zette de kunstenaar aan tot het aan waslijnen hangen van ‘een mensenleven aan kleding’.

“Het was een gigantisch succes”, blikt Van de Luijtgaarden terug. “Zowel artistiek als qua participatie. In totaal leverden 120 deelnemers een bijdrage, van jong tot oud en van zorgbehoevend tot gerenommeerde modeontwerper. Bovendien liepen we tien jaar geleden voorop door fast fashion aan de kaak te stellen.”

Jubileum

Om de tiende verjaardag van ‘De Cirkel van Kleding’ te vieren, wil Van de Luijtgaarden op zaterdag 10 augustus de ronde heuvel in het Griftpark onder een laag kleding bedekken. Het moet een berg worden met 7.000 rode kledingstukken. Om dat voor elkaar te krijgen is de kunstenaar nog wel op zoek naar een paar honderd rode en roze kledingstukken van mensen die ze zelf op de berg willen neerleggen.

De Heuvel van Kleding wordt op 10 augustus gevormd op de ronde heuvel in het Griftpark. Ook zullen er enkele sprekers zijn die vertellen over overproductie. Het programma begint om 15.00 uur.