Kunstenaars Vlampijpateliers laten van zich horen met expositie in Stadhuis van Utrecht

Veertig kunstenaars van de Vlampijpateliers exposeren deze maand in het Stadhuis van Utrecht. Terwijl hun vaste werkplek aan de Vlampijpstraat wordt gerenoveerd, geven ze met deze tentoonstelling een teken van leven.

“Het geeft een beeld van de grote variëteit van onze community” zegt Lou Vos, kunstenaar en organisator van de expositie. Onder de werken bevindt zich een serie atelierportretten van Raymond Dekker, die kunstenaars vastlegde in hun atelier.

De expositie is gratis toegankelijk en te bezoeken van 4 tot en met 27 februari, tijdens de reguliere openingstijden van het Stadhuis.

Tekst loopt door onder de foto

Een tweede thuis

De Vlampijpateliers, gevestigd in een voormalig pand van Werkspoor, vormen een van de grootste creatieve broedplaatsen van Utrecht. Meer dan zeventig beeldende kunstenaars – van jonge talenten tot gevestigde namen – hadden hier hun werkplek. Door de renovatie moesten zij begin 2024 hun ateliers verlaten en werken zij tijdelijk op andere plekken in de stad.

“Voor velen van ons zijn de Vlampijpateliers een tweede thuis. Hoewel het verfrissend kan zijn op een andere locatie te werken, hebben ook kunstenaars vaste grond onder de voeten nodig”, zegt Vos. “Bovendien is er in twintig jaar tijd een community opgebouwd, die nu ineens opgedeeld is.”

“De gemeente heeft gelukkig laten weten dat we betrokken worden in het proces, daar hebben we flink voor gelobbyd”, vervolgt ze. “Het zal geweldig zijn wanneer dit prachtige Werkspoorpand weer in gebruik genomen kan worden en betaalbare ruimten biedt voor beeldend kunstenaars in onze stad.”

Deel gesloopt

De renovatie gaat gepaard met flinke veranderingen: het rechterdeel van het pand is gesloopt vanwege de slechte staat en wordt vervangen door nieuwbouw. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de kunstenaars in 2027 terugkeren naar hun vernieuwde Werkspoorpand.