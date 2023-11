Kunsthandel Meijer een week te gast op de PAN

Pan Amsterdam is een prestigieuze kunst- en antiekbeurs die jaarlijks in de RAI in Amsterdam plaatsvindt. Kunsthandel Meijer, gevestigd op het Domplein 1 in Utrecht is gespecialiseerd in nationale- en internationale kunst. Zijn collectie is deze week te zien in de RAI.

Bas Meijer is al enkele jaren een vaste deelnemer aan deze beurs. Hij heeft een trouwe klantenkring die ieder jaar zijn stand (nr. 19) bezoeken. Als kunst/antiek uw interesse heeft is een bezoek aan de PAN zeer de moeite waard. Meer dan honderd galeries, antiquairs en kunsthandelaren bieden er een grote verscheidenheid aan moderne – en hedendaagse kunst, sierraden, fotografie en antiek aan.

De collectie van Bas Meijer (66) bestaat voornamelijk uit grafiek van internationaal bekende kunstenaars zoals Andy Warhol, Mel Ramos, Roy Lichtenstein en Christo. Kunst van eigen bodem verkoopt hij ook, Willem Hussem en Jeroen Henneman om er eens twee te noemen. Met zijn zeer eigenzinnige, niet alledaagse collectie steekt Meijer zeker in Utrecht zijn nek uit. Hedendaagse kunst behoeft voor hen die het mooi vinden, maar niet begrijpen, enige uitleg over ontstaan en ontwikkeling. Meijer legt het graag uit, met veel enthousiasme vertelt hij over het gedachtegoed van de moderne kunstenaars.

Als deelnemer van de PAN ontmoet hij veel jonge mensen die voor het eerst een beurs bezoeken en kennis maken met hedendaagse kunst. De drempel om een open stand binnen te stappen is veel lager dan in zijn galerie in Utrecht. Daar aarzelen veel om naarbinnen te stappen. Voor Meijer is deze beurs dan ook veel meer dan alleen een verkoopplek maar vooral ook een plek om nieuwe geïnteresseerde mensen te leren kennen. Bas Meijer is daarom dagelijks in zijn stand aanwezig.

De PAN is deze week tot en met zondag 26 november dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Marcel Gieling