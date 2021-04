Kunsthandelaar Marcel Gieling schenkt Volksbuurtmuseum schilderij

Uit de handen van Marcel Gieling ontvangt Lysette Jansen, directeur van het Volksbuurtmuseum, een olieverfschilderij uit 1945 waarop de bevrijding van Nederland op het Vredenburg wordt gevierd.

Het schilderij, geschilderd in 1945 door de Nederlandse schilder Arnoldus Oldenhave (1905-1997), toont een kleurrijk Vredenburg vol met wapperende vlaggen en vaandels met de driekleur die symbool staat voor de eenheid en onafhankelijkheid van Nederland. Arnoldus Oldenhave staat bekend om zijn pasteus geschilderde stadsgezichten van talloze binnen- en buitenlandse steden. Zijn werk is opgenomen in diverse musea en particuliere collecties en nu dus ook in de collectie van het Volksbuurtmuseum.

Kunsthandelaar Gieling kocht het schilderij enige jaren geleden uit een Utrechtse inboedel. Hij herkende direct dat het de viering van de bevrijding van Nederland op het Vredenburg betrof. Hij hield het privé, tot mei 2020.

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding dat jaar besloot hij om het schilderij aan het Volksbuurtmuseum te schenken. Door corona kon een officiële overdracht in 2020 niet plaatsvinden. Nu is dit met een jaar vertraging alsnog gebeurd. Volgens Gieling is het Volksbuurtmuseum, dat de geschiedenis van Wijk C in woord en beeld vertelt, de juiste plek voor dit schilderij.

Voor openingstijden raadpleeg de website: volksbuurtmuseum.nl