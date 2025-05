Kunstwandeling door Utrechtse wijken Wittevrouwen en Zuilen

Dit weekend opent Theater ZIMIHC de Kunstroute “De Wijk In!”: een bijzondere expositie langs ramen en etalages in de wijken Wittevrouwen en Zuilen. Deze kunstzinnige wandeling door de wijk is tot en met 26 juni op eigen benen te beleven.

De route leidt langs diverse werken van Utrechtse kunstenaars, waaronder schilderijen, fotografie en installaties. Door kunst op deze toegankelijke manier te presenteren, brengt ZIMIHC de kunstenaars dichter bij het publiek en vice versa.

Voor deze editie hebben de deelnemers gewerkt met een kunstwerk uit de collectie van het Centraal Museum. Dit gekozen werk is naast hun eigen werk te zien, zodat bezoekers meteen kunnen ontdekken wat hen heeft geïnspireerd.

In beide wijken wordt de route feestelijk geopend met live muziek en een gezamenlijke wandeling, waarbij dichter Linde Suzanne poëzie voordraagt.

Officiële opening

De route in Wittevrouwen opent op donderdag 9 mei om 16.00 uur vanuit ZIMIHC theater Wittevrouwen. Op vrijdag 10 mei is de officiële opening in Zuilen, waarbij wethouder Eva Oosters om 13.30 uur bij ZIMIHC theater Zuilen het startschot geeft.