Kunstwerk als eerbetoon aan gastarbeiders in Utrecht wordt in juni onthuld

Het kunstwerk in Utrecht dat een eerbetoon wordt aan gastarbeiders wordt in juni onthuld. Het werk bestaat uit twee delen en wordt geplaatst bij de Mariaplaats en in het Majellapark. Het kunstwerk wordt ontworpen door Aimée Zito Lema.

Arbeidsmigratie is van alle tijden, in de jaren ’60 en ’70 kwamen vele gastarbeiders naar Nederland en naar Utrecht om te werken. Het ging toentertijd goed met de economie en er was veel behoefte aan personeel, onder meer in de industrie. Het was veelal zwaar en vuil werk.

Mensen kwamen vanuit Turkije, Marokko, Italië, Spanje, Griekenland en het voormalige Joegoslavië en gingen bijvoorbeeld aan de slag bij DEMKA, Werkspoor en Douwe Egberts in de stad.

De gemeente schrijft daarover: “De eerste gastarbeiders en hun families vestigden zich in de stad en droegen bij aan de opbouw en de economische en culturele groei en bloei van Utrecht na de Tweede Wereldoorlog. Niet iedereen bleef in Utrecht. Maar veel van hen bouwden wel hun leven op in de stad.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

De Turkse Ondernemers Vereniging nam een aantal jaar geleden het initiatief voor het kunstwerk als eerbetoon voor de gastarbeiders. De gemeente Utrecht sloot zich vervolgens aan. Het kunstwerk wordt ontworpen door kunstenares Aimée Zito Lema. Ook (klein)kinderen van arbeidsmigranten hebben meegedacht over het ontwerp en de plek. In juni wordt het werk onthuld.

Majellapark en Mariaplaats.

Het grootste gedeelte van het kunstwerk komt te staan in het Majellapark. Er is voor deze plek gekozen omdat veel mensen nabij woonden, in Lombok en werkten bij onder andere de machinefabriek Jaffa.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De Mariaplaats is gekozen omdat het op de route ligt van het station naar de binnenstad. Deze route was voor veel gastarbeiders de eerste kennismaking met Nederland. Zij kwamen per trein in Utrecht aan en liepen via deze route naar de vele pensions aan de Oudegracht, waar zij een kamer huurden.

Het kunstwerk wordt zondag 23 juni in het Majellapark onthuld.