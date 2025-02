Kunstwerk De Knoop keert terug in Hoog Catharijne in Utrecht

Het kunstwerk ‘De Knoop’, dat in 1978 in Hoog Catharijne werd geplaatst, heeft opnieuw een plek gekregen in het Utrechtse winkelcentrum. Met het terugplaatsen van het werk van Shinkichi Tajiri wordt tegelijkertijd het einde van de verbouwing gevierd.

De Knoop stond jarenlang op het Hoog Brabantplein in het oude Hoog Catharijne. Het werk moet verbondenheid en eenheid symboliseren. Vanwege de verbouwing van het winkelcentrum is De Knoop tijdelijk in een depot beland.

Nu de renovatie nagenoeg klaar is, heeft het kunstwerk een nieuwe plek in Hoog Catharijne gekregen: net voorbij de draaideuren aan de kant van het Moreelsepark.

“Met trots kondigen wij de voltooiing aan van de renovatie van Hoog Catharijne. Na een periode van intensieve werkzaamheden is het winkelcentrum klaar voor de toekomst. Als kroon op het werk keert het iconische kunstwerk ‘De Knoop’, gemaakt door beeldhouwer en kunstenaar Shinkichi Tajiri, terug naar het Godebaldkwartier”, is te lezen in een persbericht van Hoog Catharijne.