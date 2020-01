Laatste weekend Centrale Bibliotheek in teken van verhuizing en vol met activiteiten

Het laatste weekend van de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht wordt feestelijk. De bibliotheek gaat naar het voormalig postkantoor aan de Neude: Post Utrecht. Op 13 maart openen de deuren aan de Neude, maar eerst wordt er nog een weekend vol festiviteiten georganiseerd.

Op 16 februari is de huidige Centrale Bibliotheek voor het laatst open. Die dag moeten zoveel mogelijk boeken naar de nieuwe boekenkasten in Post Neude gebracht worden. Het hele weekend worden activiteiten georganiseerd.

Kinderen die graag bakken kunnen bijvoorbeeld meedoen aan de bakwedstrijd Heel Utrecht Bakt op zaterdagmiddag. Ze bakken thuis een taart en nemen die mee naar de bieb, waar Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek en kinderboekenschrijver Mark Haayema het lekkerste baksel kiezen.

Ook is er een concert op vrijdagmiddag. Daar komen Utrechtse conservatoriummusici die de afgelopen jaren het Vrijdagmiddagafscheidsconcert verzorgden nog een keer optreden. Ook is er een Schrijfcafé met het thema afscheid nemen en kunnen bezoekers luisteren naar waargebeurde verhalen over afscheid op zondag.

Culturele Zondag

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen op zondag bovendien van 10.00 tot 12.00 uur helpen met het verhuizen van zo’n 500 kinderboeken tijdens Bieb > Bieb De grote Utrechtse boekverhuizing.

Dit evenement is onderdeel van Culturele Zondag. Het is de eerste Culturele Zondag volgens de aangekondigde ‘nieuwe formule’.

Na de verhuizing start een programma met culturele activiteiten op de Neude en in de Bibliotheek aan de Oudegracht. De meeste activiteiten tijdens het sluitingsweekend zijn gratis, maar soms is reserveren wel noodzakelijk. Zie voor meer info hier .