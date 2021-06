Landhuis Oud Amelisweerd in augustus weer open

Landhuis Oud Amelisweerd gaat in augustus weer open voor bezoekers. Het landhuis wordt omgedoopt tot podium voor exposities op het gebied van kunst, wetenschap en geschiedenis. Op 19 augustus opent de eerste tentoonstelling.

Eerder dit jaar werd bekend dat Stadsherstel Utrecht de komende tien jaar het beheer, onderhoud en de exploitatie van het monumentale pand gaat doen. Stadsherstel is eigenaar van onder meer Gasthuis Leeuwenbergh, de Zeven Steegjes en Molenerf De Ster.

In februari werd duidelijk dat in het landhuis verschillende tentoonstellingen komen. Stadsherstel werkt voor de exposities samen met Utrechtse instellingen, zoals de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en het Centraal Museum.

Tentoonstellingen

De eerste tentoonstelling wordt verzorgd door afstudeerders van de modestudenten van HKU Fashion Design. “De tentoonstelling toont een rijkdom aan persoonlijke verhalen waarin de tijdsgeest wordt gevangen. In Landhuis Oud Amelisweerd komen deze verhalen van mode, fotografie, film en performance samen”, is te lezen op de website van het landhuis. De expositie is te zien tot 12 september 2021.

Vanaf volgend voorjaar neemt het Centraal Museum de taak op zich om, met steun van de Hartwig Art Foundation, op de eerste verdieping van Landhuis Oud Amelisweerd twee tentoonstellingen per jaar te organiseren. “Het programma zal zich richten op gerenommeerde, nog levende Nederlandse kunstenaars die hun sporen hebben verdiend in Nederland en daarbuiten.”

Rondleidingen

Vanaf 19 augustus is het landhuis van donderdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn dan ook vrijwilligers aanwezig die bezoekers rondleiden en meer kunnen vertellen over de geschiedenis van het landhuis en het bijzondere achttiende en negentiende eeuwse Chinese en Hollandse behang.

Komend najaar maken Landhuis Oud Amelisweerd en het Centraal Museum meer details bekend over de voorstellingen van volgend jaar. Dan wordt bijvoorbeeld duidelijk wie de kunstenaars zijn die in 2022 aan bod zullen komen.