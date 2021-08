Landhuis Oud Amelisweerd opent vanaf vandaag weer de deuren voor bezoekers

Landhuis Oud Amelisweerd is weer open. Het landhuis is vanaf donderdag weer te bezoeken en biedt een podium aan exposities op het gebied van kunst, wetenschap en geschiedenis.

Eerder dit jaar werd bekend dat Stadsherstel Utrecht de komende tien jaar het beheer, onderhoud en de exploitatie van Landhuis Oud Amelisweerd gaat doen. Stadsherstel is eigenaar van onder meer Gasthuis Leeuwenbergh, de Zeven Steegjes en Molenerf De Ster.

Stadsherstel Utrecht is voor de invulling van het Landhuis een samenwerking aangegaan met verschillende Utrechtse instellingen, zoals de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en het Centraal Museum. Komende tijd is in het Landhuis een aantal tentoonstellingen te zien.

De eerste expositie in het Landhuis is van HKU Fashion Design. De modestudenten van de opleiding presenteren vanaf donderdag hun afstudeerwerk met de tentoonstelling Class of 2021. Het werk bevat ‘persoonlijke verhalen, waarin mode, fotografie, film en performance samenkomen’.

Gerenommeerde kunstenaars

Het Centraal Museum gaat vanaf volgend voorjaar op de eerste verdieping van Landhuis Oud Amelisweerd twee solotentoonstellingen per jaar organiseren. Die tentoonstellingen gaan over gerenommeerde, nog levende Nederlandse kunstenaars. Dit najaar worden de namen van de kunstenaars bekendgemaakt die in 2022 aan bod komen.

Naast de exposities in het Landhuis, is het unieke achttiende en negentiende-eeuwse Chinese en Hollandse behang weer te zien. Ook zijn er vrijwilligers die rondleidingen geven en meer kunnen vertellen over het behang en de geschiedenis van het Landhuis.

Landhuis Oud Amelisweerd is open op donderdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.