Landhuis Oud Amelisweerd weer geopend: wisselende expositie en een gemengd publiek

Landgoed Oud Amelisweerd is sinds donderdag 19 augustus weer te bezoeken. Het is een nieuw podium voor exposities op het gebied van hedendaagse kunst. De komende weken zijn in het oude landhuis aan de Kromme Rijn afstudeerwerken van HKU Fashion Design te bewonderen. Moderne werken in kamers van honderden jaren oud, een bijzondere combinatie.

Velen zullen er wel eens langs zijn gewandeld, of misschien wel gekanood over de rivier. Sinds het najaar van 2020 was het alleen niet mogelijk om ook daadwerkelijk een kijkje te nemen in het monumentale pand. Landhuis Oud Amelisweerd was lange tijd een heet hangijzer. Het was ooit het onderkomen van Museum Oud Amelisweerd, maar dat ging in de zomer van 2018 failliet. Daarna is Museum Huis Doorn erin getrokken, maar dat was van korte duur.

Maar iedereen die altijd al een bezoekje heeft willen brengen aan het landhuis, krijgt nu weer de kans. Eerder dit jaar werd bekend dat Stadsherstel Utrecht de komende tien jaar het beheer, onderhoud en de exploitatie van het monumentale pand gaat doen. De organisatie, opgericht voor onder meer het behoud van monumenten in de stad, is ook eigenaar van onder meer Gasthuis Leeuwenbergh, de Zeven Steegjes en Molenerf De Ster.

Vliegende start

Directeur Lotte Walrave is uiteraard blij om de deuren te kunnen openen. “Ook de vrijwilligers wilden graag weer aan de slag”, zegt ze. De nieuwe directeur (sinds 1 mei, red.) sprak de vrijdag na de opening van “een vliegende start”. “Het loopt storm”, zegt ook een van de vrijwilligers. De eerste dag kwamen er zo’n honderd bezoekers langs. Een kaartje kopen is niet nodig, maar je kan wel een vrijwillige bijdrage doen. “Het is een gemengd publiek”, zegt Walrave. Dat vindt ze leuk om te zien. Jong en oud, mensen die speciaal voor de HKU-expositie komen, maar bijvoorbeeld ook toevallige voorbijgangers die de deuren open zien staan.

De indeling, vloeren, deuren en plafonds zijn niet veranderd sinds dat het landhuis in 1770 werd gebouwd. Er hangt zelfs nog Chinees en Hollands behang uit de achttiende en negentiende eeuw. Walrave vertelt dat het landhuis in die ruim 250 jaar maar vier eigenaren heeft gehad, onder wie koning Lodewijk Napoleon Bonaparte. “Daardoor is het behang goed bewaard gebleven.” En dat is best bijzonder voor papieren behang van honderden jaren oud.

HKU

In de kamers op de begane grond en op de eerste verdieping zijn onder meer allerlei kleurrijke kledingstukken te zien. Twintig HKU-studenten presenteren hun werk op het gebied van mode, fotografie, film en performance. Wie door het landhuis slentert, wordt in iedere ruimte verrast met een ander werk. In een van de kamers stelt Isabela haar werk tentoon. Ze is er mee genomineerd voor de fashionprijs Lichting.

Ze maakte vijf jassen met ieder een ander ontwerp dat de gevolgen van klimaatverandering laat zien, zoals smeltende ijskappen of bosbranden. “Het is mijn klimaatprotest”, legt Isabela uit. De kledingstukken bewegen door middel van machines die gebouwd zijn met Meccano. Een schouwspel waar verschillende bezoekers wel even bij stil blijven staan.

Aan ideeën geen gebrek bij Walrave. De komende tijd staat er van alles te gebeuren in het landhuis. Zo is vanaf 16 september Kunstuitleen Utrecht te gast. De tentoonstelling laat onder andere werken zien van kunstenaars die een band hebben met het landgoed, zoals Armando, Erwin Olaf en Charles Donker. En vanaf het voorjaar volgend jaar organiseert het Centraal Museum jaarlijks twee solotentoonstellingen op de eerste verdieping. Genoeg om naar uit te kijken dus.