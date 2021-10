Le Guess Who? komt met gratis stadsfestival ‘U?’

De Utrechtse festivalorganisatie Le Guess Who? komt met een nieuw gratis festival. Het stadsfestival gaat U? heten en wordt gehouden op 11 tot en met 14 november, de data dat ook Le Guess Who? plaatsvindt. Maar waar Le Guess Who? grotendeels binnen de singel plaatsvindt, is U? juist ook in de wijken daarbuiten.

Le Guess Who? gaat in november, naast de binnenstad, Lombok, de 2e Daalsebuurt, Werkspoorkwartier en Cartesius, ook voor het eerst naar Transwijk. De programmering wordt verzorgd door lokale initiatieven, ondernemers en buurtcentra, met als doel meer mensen in Utrecht in contact te brengen met muziek en cultuur. De programmering van de evenementen Le Mini Who? en Lombok Festival worden voortaan ook ondergebracht in U?

De locaties waar evenementen georganiseerd worden zijn onder meer Bibliotheek Neude, Akwaglot, Molen de Ster, de Ulu Moskee, Vechtclub XL, de Klub, dB’s, Hof van Cartesius en De Havenloods. Le Guess Who? hoopt het festival komende jaren uit te breiden naar meer wijken.

Programma

Het volledige programma van U? wordt eind deze maand bekend, maar het festival licht al een tipje van de sluier op. Op het Moskeeplein in Lombok komt een eetmarkt met eten uit diverse keukens en in de Ulu Moskee zijn rondleidingen. In de ring van boksschool Jimmy’s Gym, bij The Village en bij De Zware Jongens in het Muntgebouw is muziek van opkomende acts uit Nederland.

Het festival trapt donderdag 11 november af met de onthulling van installaties op verschillende plekken in de stad, gemaakt door tien kunstenaars. Op de website van Le Guess Who? staat meer informatie over het festival, de deelnemende locaties en de acts.