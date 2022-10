Le Guess Who? onthult volledig programma van groots gratis stadsfestival U? in Utrecht

De Utrechtse festivalorganisatie Le Guess Who? heeft het volledige programma onthuld van het gratis stadsfestival U?. Er worden van 10 tot en met 13 november meer dan honderd activiteiten georganiseerd in verschillende wijken. Van tekno tot hiphop, en van bokswedstrijden tot borduren.

Het programma wordt gemaakt met of zelfs geheel door Utrechters, lokale initiatieven, ondernemers, maatschappelijke instellingen en buurtcentra. U? bestaat uit muzikale optredens, exposities, buurtbrunches, silent disco’s, stadswandelingen, skate workshops, bokswedstrijden en nog veel meer.

Greep uit het programma

Bij ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht kun je deelnemen aan een dans- en djembéworkshop, proef je verschillende gerechten van internationale cateraars uit Overvecht en hoor je muziek van Koerdische groep Cirkel om de Haard.

Er wordt een ode aan tekno gebracht tijdens de Day Rave bij Hof van Cartesius, georganiseerd door Antenne, Proces Kabaal, TBS en SOS. Bij Perron West, een oude treinwagon naast Utrecht Centraal, kun je dansen in de silent disco van Stiltecoupé.

Ook kun je meelopen met de Migrantour, een indrukwekkende wandeling door Lombok, opgezet en geleid door mensen met een migratieachtergrond. In dB’s stelt songschrijver Spinvis een eigen muziekprogramma samen. Of breng een bezoek aan de speciale geluidsinstallatie bij het Rietveld Schröderhuis.

Bij boksschool Jimmy’s Gym zie je optredens van hiphop acts die worden afgewisseld met bokswedstrijden en Breakdance-optredens van UC Crew. De Voorkamer in Lombok biedt allerlei creatieve ‘mini’-activiteiten, van linodruk en henna tot borduren. Het is slechts een greep uit het omvangrijke programma.

Le Guess Who?

U? Is het gratis toegankelijke festival van Le Guess Who?. Dat evenement vindt hetzelfde weekend plaats. Met als ondertitel “A Celebration of Sound” staat Le Guess Who? in het teken van grensverleggende muziek en cultuur van over de hele wereld. Dit jaar is de vijftiende jubileumeditie met meer dan 150 optredens in popzalen, theaters, kerken, oude fabriekspanden en clubs. Er komen bezoekers uit meer dan veertig landen naar Utrecht.