‘Legendarische’ zanger Van Morrison komt naar TivoliVredenburg in Utrecht

De Ierse zanger Van Morrison, onder meer bekend van het nummer Brown Eyed Girl, treedt later dit jaar twee keer op in TivoliVredenburg in Utrecht. De kaartverkoop hiervoor start vrijdag en een ticket kost net geen 100 euro.

“De Ierse zanger Van Morrison mogen we gerust legendarisch noemen, met een solocarrière die inmiddels zeven decennia bestrijkt”, schrijft TivoliVredenburg. Voordat deze solocarrière begon was Van Morrison onderdeel van de Britse band Them, onder meer bekend van Here Comes the Night.

Zijn solocarrière begon in 1967 toen Brown Eyed Girl werd uitgebracht, tot op heden waarschijnlijk nog steeds het bekendste nummer van Van Morrison. Naast dit lied heeft de artiest nog meer klassiekers op zijn naam staan zoals Moondance, Wild Night en Into the Mystic.

Van Morrison staat op 30 april en op 1 mei van dit jaar op het podium van TivoliVredenburg. De kaartverkoop van beide optredens start vrijdag en een ticket kost 96,50 euro.