Leidsche Rijn Festival afgelast na instorten plafond Castellum Hoge Woerd in Utrecht

Het Leidsche Rijn Festival dat zondag haar 25-jarig jubileum zou vieren is afgelast. Het festival kan niet doorgaan omdat een deel van het plafond van Castellum Hoge Woerd naar beneden is gekomen.

Het Leidsche Rijn Festival is een kunstfestival voor kinderen en bestaat dit jaar 25 jaar. Alles stond klaar om het festival op te bouwen voor aankomende zondag 1 september, maar dat kan nu niet doorgaan.

Donderdag kwam een deel van het plafond in Castellum Hoge Woerd naar beneden. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade aan het gebouw. Door de schade en het onderzoek kan er niet begonnen worden met het opbouwen van het festival, waardoor de organisatie van het festival zich genoodzaakt voelt om het af te gelasten.

Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn biedt onderdak aan onder meer een museum, theater, een café en een stadsboerderij. In het museum ligt ook het bekende schip De Meern 1, het best bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa is gevonden. Het schip is niet beschadigd geraakt.