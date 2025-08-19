Kunstwerk ‘Overgrown’ blijft nog tot eind 2025 in Van Sijpesteijntunnel bij Utrecht Centraal

Na een eerdere verlenging blijft het lichtkunstwerk Overgrown in de Van Sijpesteijntunnel bij Utrecht Centraal opnieuw langer hangen. Het groene LED-kunstwerk van het Utrechtse kunstenaarsduo Front404 is nu te zien tot het einde van het jaar. Oorspronkelijk maakte het deel uit van het lichtfestival I Light U in het voorjaar van 2024.

Het werk werd eerder al verlengd tot en met mei 2025, dankzij het besluit van Ondernemersfonds Utrecht om de huur te blijven betalen. Bedrijven in het stationsgebied – waaronder ProRail, Creative Valley en Utrecht Centraal – maakten die verlenging samen mogelijk. Inmiddels is die periode opnieuw verlengd tot eind december, laat Ondernemersfonds Utrecht weten.

“Regelmatig kreeg de organisatie reacties van voorbijgangers over hoe dit lichtkunstwerk de tunnel mooier, lichter en vriendelijker maakt,” aldus Ondernemersfonds Utrecht op sociale media. Ook de aangesloten organisaties in het stationsgebied deelden die waardering. “Dankzij hun steun blijft Overgrown nu tot en met december stralen in de tunnel.”

I Light U 2024

Het lichtfestival I Light U vond in 2024 plaats onder het thema Alive. De kunstwerken stonden stil bij de wereldwijde druk van oorlog, klimaatverandering en de afnemende staat van democratie.