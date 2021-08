Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac komt naar TivoliVredenburg

Lindsey Buckingham, onder meer zanger en gitarist van de bekende Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac, komt in mei volgend jaar naar TivoliVredenburg in Utrecht. De kaartverkoop voor het optreden start op vrijdag 3 september.

Buckingham nam vanaf 1975 deel aan Fleetwood Mac en met name daarna begon de periode van grote successen. Voor het album Rumours – dat in 1977 verscheen en misschien wel de bekendste plaat van de band is – schreef en zong Buckingham Go Your Own Way. Op Tango In The Night (1987) was hij onder meer verantwoordelijk voor de hit Big Love. TivoliVredenburg typeert Buckingham als ‘een van de belangrijkste bandleden.

Sinds 2018 is hij geen lid meer van Fleetwood Mac en is hij solo verdergegaan. “Of je het nu hebt over zijn fingerpicking-techniek, zijn zangstem of zijn composities: dit icoon is in alles uniek”, schrijft TivoliVredenburg in de aankondiging.

Buckingham komt voor een zogenoemd seated optreden naar de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Ticketverkoop start aanstaande vrijdag om 11.00 uur.