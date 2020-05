Loes ten Brink, arts of kunstenaar?

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC portretten over deze makers.

Het werd een tweestrijd, na haar middelbare school moest ze kiezen tussen een studie medicijnen en de kunstacademie. Het werd een studie medicijnen in Utrecht, ze trouwde en studeerde in 1971 af. Maar, tekenen en schilderen dat zij vanaf haar vroegste jeugd had gedaan, bleef ze ook tijdens haar studie doen.

Loes ten Brink wordt in 1945 in Leeuwarden geboren, ze groeit op in een gezin met twee jongere zussen. Haar moeder is een creatieve en ondernemende vrouw, zij is modiste, een chique naam voor hoedenmaakster. In haar atelier werken een tiental meisjes die haar ontwerpen uitvoeren. Vader is ze accountant, maar ook ondernemend en creatief. Onnodig te vragen van wie Loes haar creatieve genen heeft geërfd.

Een baan vinden als arts en moeder van inmiddels twee kleine kinderen bleek niet altijd eenvoudig. “Mevrouw zo’n zware baan én twee kinderen waar begint u aan?” en “Probeer het over een paar jaar nog eens!”, kreeg zij meer dan eens te horen. De aanhouder wint, ze gaat als arts onder andere werken bij het Oudenrijn ziekenhuis in Utrecht. Haar tekentalenten worden ook al snel bekend in de medische wereld en voor het Koninklijke Nederlands Maatschappij Geneeskunde (KNMG) maakt zij illustraties in meerdere vaktijdschriften.

In 1975 schrijft Loes zich in voor een avondstudie aan de academie Artibus, voorloper van de huidige Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) destijds gevestigd aan de Plompetorengracht. Een jaar later maakt zij de overstap naar de Rietveld Academie in Amsterdam, daar volgt zij, naast haar drukke baan als arts, een vijfjarige avondstudie vrije schilderkunst en grafiek, die ze in 1981 met succes afrondt. In haar woning/atelier Herenstraat 5 in de Utrechtse binnenstad geeft zij in die jaren dan druk bezochte lessen in model- en portrettekenen.

Water, lucht en ruimte.

In de schilderijen van Loes zijn water, lucht en ruimte terugkerende elementen. Als geboren Friezin is dat ook geen wonder. In 2003 heeft zij de medische wereld gedag gezegd, een bijna burn-out ging daar aan vooraf. Sindsdien is zij fulltime kunstenaar. In het dorpje Heessselt aan de rivier de Waal in Gelderland vindt zij een atelier vanwaar zij een weids uitzicht heeft op de uiterwaarden. Het polderlandschap en bijbehorende vergezichten boeien haar mateloos en dat is terug te zien op haar schilderijen. Niet alleen het polderlandschap, maar ook de kusten van de Wadden- en Noordzee legt zij op het doek vast. Ze schildert bij voorkeur ‘plein-air’ realistisch, maar met een impressionistische toets, het moment van de dag.

De natuur verveelt nooit, drijvende wolkenluchten, opkomend tij of de golfslag dat een schip achterlaat, geen moment is gelijk aan het vorige. Daarover zegt zij: “Je moet kijken, kijken en nogmaals kijken en net als een fotograaf op het juiste moment afdrukken. In mijn geval schetsen of schilderen natuurlijk.”

Loes heeft een snelle manier van schilderen, ze gebruikt een losse toets, maar met een vaste hand. Haar thematisch gekozen onderwerpen kiest ze spontaan, een snelle schets als het moment daarom vraagt om later eventueel op doek uit te werken. Als medium gebruikt zij acrylverf, deze verfsoort heeft als voordeel dat het snel drogend is waardoor ze sneller haar onderwerpen kan vastleggen. Loes ten Brink houdt van kleur en dat laat zich zien in haar schilderijen, blauwe luchten met schitterende wolkenpartijen in een weids landschap geven je het gevoel er midden in te staan, alsof je er deel van uitmaakt! Naast genoemde onderwerpen schildert zij naakten en (in opdracht) portretten.

Als venster naar de wereld gebruikt zij naast een website, het huis in de Herenstraat 5, nu bewoont door haar zoon. Aan de straatzijde worden wisselend altijd twee van haar schilderijen getoond. Hoewel zij Utrecht min of meer heeft verruilt voor haar atelierwoning in Heesselt blijft Loes toch vooral een Utrechtse kunstenaar. Naast haar schilderijen verdient zij waardering voor haar doorzettingsvermogen, dat ze stopte met haar baan als arts om zich volledig te kunnen wijden aan de schilderkunst. Waar een bijna burn-out al niet goed voor kan zijn!

Meer info is te vinden op www.atelierfrisselucht.com

Marcel Gieling