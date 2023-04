Marcel Gieling: ‘Utrechtse kunst ter veiling’

Kortgeleden werd de catalogus van het Utrechtse veilinghuis Peerdeman gepresenteerd. Daarin wordt opvallend veel kunst van Utrechtse kunstenaars uit de tweede helft van de vorige eeuw aangeboden!

Het betreft kunst (schilderijen, grafiek en aardewerk) die gemaakt is in de tweede helft van de vorige eeuw. Een aantal kunstenaars van wie werk bij opbod te koop is is overleden, maar er zijn ook schilderijen en sculpturen van nog werkenden schilders.

Opvallend is dat vrijwel alle kunst gemaakt is door leden van genootschap Kunstliefde, Utrechts oudste kunstenaarsvereniging. De omvangrijke collectie die nu ter veiling komt is waarschijnlijk afkomstig van een verzamelaar die om onbekende reden afstand van zijn verzameling neemt. Het veilinghuis geeft daarover om privacyredenen geen verdere informatie.

De schilderijen tonen het surrealisme van de Utrechtse School. Deze schilderstijl werd in de jaren twintig door kunstenaars als Willem van Leusden, Pyke Koch en Jopie Moesman in Utrecht geïntroduceerd.

Redelijke prijs

Het betreft een algemene veiling dus er is meer te zien dan alleen de Utrechtse werken. Er zijn meubelen, etnografica, huisraad en nog veel meer! Maar voor liefhebbers van Utrechtse kunst is deze veiling een mogelijkheid om voor een redelijke prijs een kunstwerk te kopen.

Er is onder andere werk te koop van de keramisten Gert de Rijk en Jan van ham, grafiek van Gerard van Rooy, Koos v/d Sluis en Dirkje Kuik, sculpturen van Jos van Vreeswijk en Theo v-d Vathorst en daarnaast schilderijen van Lambert Simon, Marion Wagenvoort, Gerrit Hardenbol, José van Kleef, Nol Manten en Huub Sluis.

De veiling is op zondag 23 april. Gelegenheid om de werken te bekijken is er op de kijkdagen, die zijn op vrijdag 21 en zaterdag 22 april van 10.00 tot 17.00 uur. Veilinghuis Peerdeman, Tennesseedreef 18-20, 3565 CJ Utrecht. Telefoon: 030-2610485.

Marcel Gieling