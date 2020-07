Mariaan van den Berg, geen kunst voor boven de bank

Het voorgaande is geen kwalificatie over de kunst van Mariaan van den Berg. Integendeel, maar de kunstenaar werkt vanuit platte vlakken naar driedimensionale sculpturale objecten en die hang je niet zomaar boven je sofa!

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC portretten over deze makers.

De Utrechtse kunst-scene krijgt meer en meer een internationaal karakter. Al eerder schreef ik over een kunstenaar met Zuid-Afrikaanse ‘roots’ en ook dit keer ontmoet ik een kunstenaar die geboren is in dit enorme continent. Mariaan van den Berg wordt geboren in 1962 in Nylstroom een gemeente in het district Waterberg in Zuid-Afrika. Zij groeit op als tweede kind in een boerengezin met vijf kinderen. Al op jonge leeftijd gaf zij aan een kunstzinnige opleiding te willen volgen, maar daar stak haar vader een stokje voor. Een echt vak leren, dat zou een toekomst bieden vond hij. Het werd daarom een afgeronde studie psychologie. Daarin vond Mariaan geen voldoening en begon aan een studie tuinarchitectuur die zij ook succesvol afsloot.

Negen jaar geleden bracht de liefde haar naar Nederland. Een prima reden om huis en haard te verlaten voor een ongewis avontuur in een nieuw land. Het was haar bedoeling om zich hier als tuinarchitect te vestigen. Dat bleek niet eenvoudig. De Zuid Afrikaanse opleiding verschilde te veel van de Nederlandse. Het leek Mariaan het juiste moment in haar leven om, eindelijk haar jeugdwens te vervullen, namelijk een opleiding volgen aan een kunstacademie. In 2013 deed zij een toelatingsexamen aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht. Ze werd aangenomen en vier jaar later, in 2017 studeerde zij succesvol af als beeldhouwer.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Door het Genootschap Kunstliefde werd zij in 2018 als een belofte beloond met een (groep) expositie in hun gebouw aan de Nobelstraat. Maar al in 2017 was haar werk te zien in Galerie Sanaa waar zij en enkele medeafgestudeerden geëerd werden met een groepstentoonstelling. Vanaf haar afstuderen tot heden bouwt zij in de Vlampijpateliers aan een breed oeuvre. Ze werkt vaak met twee tegenstrijdige materialen, namelijk hout en plexiglas. Het eerste is een natuurlijk materiaal en plexiglas een petrochemisch product en dat lijkt niet te passen bij een voormalig tuinarchitect. Over die tegenstelling zegt zij zelf: ‘Deze uiterste verschillen zie je ook in de wereld om ons heen en ik probeer ze verantwoord samen te voegen’.

Hoe ze deze materialen naar haar hand zet is te zien in haar atelier. Machinale zagen, freesmachines en laserapparatuur, maar ook veel handgereedschap, nodig om de vaak grillige vormen uit het plaatmateriaal te zagen en te bewerken. Die vormen zijn dikwijls geïnspireerd op de natuur en altijd overdacht. Ze refereren, hoe kan het anders, aan de periode dat zij als tuinarchitect werkzaam was. Ze is niet snel tevreden en kan lang doorwerken aan een sculptuur of installatie dat tijdens het productieproces ook nog kan veranderen. Daarbij reageert zij graag op de actualiteit en schrikt er niet voor terug om als die daarom vraagt van onderwerp te veranderen.

De kunstenaar is niet bezig met haar verleden, hoewel ze zich zeer bewust is van alles wat er in zuid Afrika gaande was/is. Liever kijkt ze naar de toekomst. Haar werk is zoals eerder geschreven niet echt voor boven de bank, maar toch is er een groep van verzamelaars die haar werk waardeert en ook aankoopt. Zelf ziet zij haar sculpturale installaties het liefst in publieke gebouwen geplaatst omdat ze daar het best tot hun recht komen. Ze is actief lid van Genootschap Kunstliefde en heeft in Galerie Sanaa een vertegenwoordigende galerie gevonden. Werk van haar is tot 30 augustus te zien bij de ledententoonstelling van Kunstliefde en van 1 t/m 4 oktober bij de tentoonstelling BIG ART in Zaanstad waar ‘oversized’ kunst wordt geëxposeerd.

Mariaan van den Berg, een stoere Zuid Afrikaanse powervrouw die haar eigen weg kiest. Misschien niet de makkelijkste, maar in haar ogen wel de mooiste. Dat zouden meer vrouwen willen zeggen!

Bekijk de website voor meer informatie.

Marcel Gieling