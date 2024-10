Marokkaanse mode op het podium in Centraal Museum Utrecht

Utrecht kent een grote Marokkaanse gemeenschap en mede daarom is nu in het Centraal Museum de tentoonstelling MODA te zien. In deze expositie staan werken centraal van makers, waarvan de roots zijn terug te brengen naar het Noord-Afrikaanse land. Mode voert de boventoon, maar er is ook plek voor fotografie en haarvlechttechnieken. De tentoonstelling beslaat maar liefst duizend vierkante meter en dat is volgens co-curator Ninke Bloemberg al een statement op zichzelf.

MODA is spreektaal voor mode in het Marokkaans en Tamazight. De expositie, die tot stand is gekomen door een samenwerking van het Centraal Museum en DAR Cultural Agency, werd dinsdag feestelijk geopend met een modeshow waar onder meer Koningin Máxima en burgemeester Sharon Dijksma bij aanwezig waren. Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum, vertelde eerder op de dag dat in Nederland momenteel een coalitie aan de macht is, waarvan de grootste partij bepaalde bevolkingsgroepen stelselmatig uitsluit. “In dit tijdsgewricht is zo’n tentoonstelling dus belangrijk.”

In MODA zijn werken te zien van grote internationale namen en van lokale talenten uit Utrecht. De samenstellers van de tentoonstelling willen de bezoekers kennis laten maken met de, zoals zij het omschrijven, ‘immense veelzijdigheid’ van Marokkaanse modes. Zo zijn er creaties te zien van modehuizen als Maison Sara Chraïbi, BENCHELLAL en New Tangier. Ook is er een vintage silham (een kledingstuk dat lijkt op een cape) te zien van Maison ARTC, dat is geverfd met natuurlijk hennapoeder en met de hand geborduurd. Dit kledingstuk is ‘gecreëerd met liefde en respect om ons erfgoed, cultuur en ambacht te eren’.

“Moroccanness fascineert me: het is onvangbaar, continu in ontwikkeling en geworteld in rijk erfgoed”, zegt Zineb Seghrouchni, co-curator MOḌA en oprichter van DAR Cultural Agency. “MOḌA is een manifestatie van Moroccanness, gecreëerd voor en door degenen die dit belichamen.” Ninke Bloemberg, conservator mode bij het Centraal Museum, zegt met MODA de energie van hedendaagse makers met een relatie tot Marokko te willen overbrengen. “Voorbij de stereotypering, van high fashion tot streetwear en van hyperlokaal tot internationaal; MOḌA bruist.”

De tentoonstelling in het Centraal Museum is tot en met 2 maart 2025 te zien in het Centraal Museum.