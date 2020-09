Martje Wijers wint NK Poetry Slam 2020 in TivoliVredenburg

Martje Wijers is Nederlands kampioen Poetry Slam 2020. Vorig jaar moest Wijers het nog in de halve finale afleggen tegen Maxime Garcia Diaz in TivoliVredenburg in Utrecht.

Het Nederlands kampioenschap Poetry Slam is onderdeel van het International Literature Festival Utrecht (ILFU). Zowel de halve finale als de finale vonden dit jaar op één dag plaats. De Grote Zaal van TivoliVredenburg was, met de coronamaatregelen in acht genomen, maximaal bezet.

In de middag namen twintig zogenoemde poëzieperformers uit Nederland en Vlaanderen het in de halve finale tegen elkaar op. Acht daarvan bereikten de finale. Er werd gekeken wie de beste beeldspraak en de mooiste metaforen had, en wie het beste voordroeg. De dichters moesten niet alleen de jury overtuigen maar ook het publiek voor zich zien te winnen.

Scherp

De jury zei het volgende over Wijers: “Ze is gehaaid, scherp en humoristisch. Ze betrekt de hele omgeving, zowel fysiek als inhoudelijk en is effectief. In de battle wist ze er een echt gesprek van te maken dat ze voortdurend aan de voeten legde van Lemuël.”

Wijers heeft de Gouden Vink wisseltrofee gekregen. De prijs is vernoemd naar de dichter en schrijver Simon Vinkenoog. Daarnaast kreeg ze een cheque van duizend euro.

Poetry slam is afkomstig uit de Verenigde Staten en ontstond in de jaren tachtig. In de jaren negentig waaide het over naar Europa en naar Nederland. Een poetry slam is een verbale bokswedstrijd.