Maureen maakt portretten van kleur voor een steeds grijzere wereld

Ze draagt alleen Zwart, maar verder gaat het bij kunstenaar Maureen Molkenboer om altijd om kleur. Disco Glamour, noemt ze haar werk. Uitgedoste portretten, felle kleuren, lichte highlights en een achtergrond die aan een discobal of dansvloer doet denken. Geïnspireerd door de kleuren om haar heen of foto’s diep uit het heelal gemaakt door de nieuwste ruimtetelescoop. Het knalt van het papier, en dat terwijl ze maar twee of drie kleuren gebruikt.

Ook in haar appartement in Leidsche Rijn is het terug te zien. Lila banken, bloempotten met dansende patronen en op de muur haar kenmerkende blokjes patroon. De gigantische discobal die voor het raam ligt, weerkaatst de zon zo dat door de hele kamer sipjes licht te zien zijn. Op de salontafel een kleurrijk boeket en een klein Japans boekje met ideeën voor kleurcombinaties en kleurcodes.

Laagjes

Maureen begon met schilderen, maar maakt haar werk al tijden digitaal. “Ik ben wat perfectionistisch.” Met een kwast is een lijntje niet altijd precies hoe je het wil, en je kan het ook niet zomaar weghalen. Erg frustrerend”, zegt ze.

De eerste iPad die ze in haar handen kreeg, bood de uitkomst. “Je kan iedere lijn weer weghalen, totdat die goed is. Daarnaast kan je iets echt kaarsrecht maken.”

Speciale printer

Digitaal werken betekent echter niet dat de mogelijkheden oneindig zijn. De restrictie zit in de printer en de kleuren die ze daarvoor heeft. Maureen laat haar werk afdrukken met een riso-printer. In tegenstelling met een normale printer die met een paar soorten inkt alle kleuren kan maken, print een riso-printer 1 kleur inkt per keer. De druk wordt per kleur in laagjes opgebouwd, waarbij je alleen kleuren kan mengen door die over elkaar heen te printen.

Het resultaat mag er echter zijn: de felle kleuren knallen van het papier. En dat terwijl Maureen zich beperkt tot twee of drie kleuren en wit. De combinaties kiest ze zorgvuldig. Door deze over elkaar heen drukken of aanlengen met wit, weet ze er fellere, zachtere of lichtere varianten van te maken. En wekt ze haar figuren tot leven.

Vervolgens worden die vergezeld door dieren, bloemen en twinkelingen. Op de achtergrond bijna altijd de raster.

Foto’s

Soms bestaat de persoon echt, meestal wanneer Maureen een portret maakt in opdracht. Dat Dan werkt ze op basis van foto’s. “Meestal begint dat met één foto, maar vaak heb ik er alsnog een heleboel nodig.”

Ook dat is weer een kleurending. “Per foto wil de kleur nog weleens verschillen. Dus om bijvoorbeeld de oogkleur echt goed te krijgen, heb je er meerdere nodig.”

Wanneer ze vrij werkt, stelt ze haar figuren samen. “Het haar van de een, de ogen van de ander, enzovoorts.” Zo ook het gezicht dat ze op een elektriciteitskastje aan de Vleutenseweg schilderde. Een vrouw met een hoofddoek en een witte duif op haar schouder, het kastje zelf werd knalroze. Het is onderdeel van een project van Thirty030, waarbij kastjes door de hele stad geschilderd worden.

Grijzere wereld

“Je maakt van iets lelijks iets moois en je geeft wat kleur aan de wereld, dat is geweldig”, zegt Maureen. “De wereld wordt steeds grijzer, kijk alleen al naar auto’s. Die zijn tegenwoordig bijna allemaal zwart of grijs. Ik kan er echt blij van worden als ik een groene auto zie.”