Max Kisman maakt bijzondere tijdelijke muurschildering: ‘Het is niet het einde’

Grafisch ontwerper en kunstenaar Max Kisman is druk met het maken van een muurschildering met een totale lengte van 26 meter. Het werk komt op alle muren van de grootste ruimte van de Moving Gallery in Utrecht. Volgend jaar is zijn werk in het Centraal Museum te zien, maar vanaf 18 januari al in de galerij in de Monseigneur van de Weteringstraat.

Gekleed in een groene overall vol met verfspatten staat Kisman op een keukentrapje. Met een kwastje schildert hij de bekende figuren die zijn stijl illustreren op de muur.

Kisman is geen onbekende grafisch ontwerper. Hij was hoofdontwerper bij de VPRO en werkte als artdirector voor het bekende Amerikaanse platform Wired. Mensen die regelmatig op Schiphol komen, kennen hem van de iconen die hij maakte voor de parkeergarage. Tegenwoordig werkt hij als illustrator voor landelijke dagbladen. Hij woont alweer een paar jaar in Utrecht en vult de afgelopen dagen met het beschilderen van de muren in de Moving Gallery.

Onder de titel Das tragische Schicksal des Heldentums neemt hij de bezoeker mee op reis in zijn wereld. De geschiedenis van zijn familie en daarmee ook de geschiedenis van Indonesië komen terug in het werk. De muurschildering krijgt een lengte van 26 meter en is maar tijdelijk. “Maar dat is niet erg”, vertelt Kisman. “De muurschildering is ook niet het einde, het komt voort uit iets en het zal ook weer een gevolg krijgen.”

Wajang-poppen

De muurschildering komt onder meer voort uit zijn Indonesische roots. Migratie speelt een rol. Zijn grootvader was arts en ging vanuit Indonesië studeren in Nederland. Toen hij hier promoveerde en weer terugging naar Azië werd hij daar gezien als een ‘held’ en ‘intellectueel’.

Hier heeft Kisman veel van geleerd; moed tonen en ook risico durven te nemen, maar ook autonoom werken en een eigen weg bewandelen. “Ik heb er ook altijd voor gekozen om mijn eigen ontwikkeling voorrang te geven aan economische zekerheid.” Het grote kunstwerk heeft elementen van strijd. “Strijd die ook in Indonesië bekend is, maar ook bij mij zelf. De schildering vertelt zo een verhaal.” Toch weet ook Kisman dat iedereen een individuele interpretatie heeft bij het werk: “Iedereen kijkt op een eigen manier naar de muurschildering, de losse elementen en het verhaal.”

Ook herkenbaar in het werk zijn moderne Javaanse Wajang-poppen. Dit zijn figuren waarmee onder andere schimmenspellen worden opgevoerd. In een van de andere kamers van de Moving Gallery is Kisman ook bezig om een eigen experimenteel schaduwspel te maken.

Gallerij

In 2021 presenteert het Centraal Museum een solotentoonstelling van Max Kisman’s werk. Met de expositie in de Moving Gallery neemt Kisman een uitgebreid voorschot op die tentoonstelling. Net als de muurschildering is de Moving Gallery in de Monseigneur van de Weteringstraat ook maar tijdelijk. Deze galerie verhuist van leegstaand pand naar pand om zo tijdelijke invulling te geven aan de gebouwen.

Joost Swarte, bekend striptekenaar en illustrator, opent de expositie op zaterdag 18 januari om 16.30 uur. Na het openingsweekend is Das Schicksal des Heldentums nog te bezichtigen op zondag 19 januari en in de weekenden van 24, 25 en 26 januari en 31 januari en 1 en 2 februari tussen 12.00 en 17.00 uur.