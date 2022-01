Meer cultuur in de stad: ‘In 2030 kan elke Utrechter binnen tien minuten van huis meedoen aan kunst en cultuur’

De gemeente Utrecht komt donderdag met een voorstel om meer Utrechters kennis te laten maken met kunst en cultuur. “In 2030 kan iedere Utrechter binnen 10 minuten van huis meedoen aan kunst en cultuur”, staat in het voorstel ‘De kracht van cultuur’ dat naar de gemeenteraad is gestuurd.

Alle Utrechters moeten straks dus binnen tien minuten lopen van huis een creatieve cursus of activiteit kunnen volgen. Daarbij denkt de gemeente niet alleen aan schildercursussen of danslessen, maar ook aan onder meer fotografiecursussen en orkesten.

Om dit ook echt waar te kunnen maken, moeten er op verschillende plekken in Utrecht nieuwe culturele voorzieningen bij komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren- en wijkcultuurhuizen, culturele programma’s in buurten en amateurkunst en -lessen verspreid over de stad. De gemeente gaat per wijk met betrokkenen kijken wat voor voorzieningen dat moeten zijn en waar ze precies moeten komen.

Scholen

Ook op scholen gaat het aanbod veranderen. Op alle scholen in Utrecht krijgen kinderen vanaf 2030 lessen gericht op onder meer muziek, dans en nieuwe media. “Er ligt al een hele mooie basis voor amateurkunsteducatie, maar nog niet alle kunstdiscplines komen aan bod”, vindt het college van B&W. “Er komt een breder aanbod verspreid over de stad. Een aanbod met dans, theater, zang, beeldende kunst, spoken word, audiovisuele en andere kunstvormen.”

Zelfvertrouwen

“Muziek of theater maken, je talenten ontwikkelen heeft effect op hoe mensen zich voelen”, stelt wethouder Anke Klein. “Het is niet alleen goed voor je creativiteit, maar het geeft ook zelfvertrouwen, het helpt je om je in anderen te verplaatsen en is goed tegen eenzaamheid. We kiezen ervoor in Utrecht om nu een nieuwe standaard te zetten voor de plaats van cultuur in onze stad die zich steeds verder ontwikkelt.”

Geld

De gemeente draagt jaarlijks circa 5,1 miljoen euro bij aan cultuur­participatie. Dat geld gaat naar verschillende subsidieregelingen en naar meerjarige ondersteuning van instellingen. Via de afdeling Onderwijs gaat er voor cultuurparticipatie 950.700 euro naar het primair onderwijs, 450.000 euro voor het voortgezet onderwijs en 430.000 euro voor Cultuur & School Utrecht, het stedelijk coördinatiepunt cultuureducatie.